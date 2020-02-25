Общество

Проект ликвидации псковской городской свалки завершат в этом году

По нацпроекту «Экология» в этому году завершат разработку проекта ликвидации псковской городской свалки по госконтракту, заключенному в 2019-м. Об этом сообщается в материалах доклада начальника регионального управления проектной деятельности администрации Ольги Татариновой. Сегодня он был заслушан в рамках «парламентского часа» в областном Собрании депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также, говорится в докладе, будет проведена государственная экологическая, историко-культурная экспертизы, разработан проект рекультивации свалки.

Всего на реализацию нацпроекта «Экология» заложено 147,12 млн рублей. В Великих Луках на улице Тургенева заменят 616 метров аварийного участка кольцевого водопровода, который на 80% обеспечивает водоснабжение города. В деревне Переслегино Великолукского района отремонтируют 2816 метров водопроводных сетей и построят станцию очистки воды, что позволит решить проблему с качеством питьевой воды для 1477 жителей.

Помимо этого, будет разработан проект расчистки участков Псково-Чудского озера в Гдовском районе. Планируемый участок расчистки - 3,9 км. К акциям по расчистке берегов озер Жуково, Серебряное, Зеркальное и Каретное, в местах массового отдыха, привлекут 50 волонтеров.

Что касается лесовосстановления, то его площадь в регионе планируется увеличить с 3,7 тысяч до 4,1 тысячи гектаров (на 400 гектаров). Противопожарный лесной центр и Псковский лесопитомник оснастят 24 единицами лесопожарной и 2 единицами лесохозяйственной техники. Аукционы на закупку будут объявлены во второй половине марта.