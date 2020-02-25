Общество

Полностью закончить строительство «Социального городка» в Псковском районе хотят в 2022 году

Полное завершение строительных работ на объекте «Социальный городок» в Псковском районе назначено на конец 2022 года. В этом году будут построены два корпуса, сообщается в материалах доклада начальника регионального управления проектной деятельности администрации Ольги Татариновой. 27 февраля она выступила перед депутатами областного Собрания на «парламентском часе», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках нацпроекта «Демография» (финансирование - 2684,7 млн рублей) запланировано и строительство пяти детсадов: на 140 мест в Великих Луках (улица Заслонова, 42), на столько же мест в Борисовичах, на 80 мест (Рижский проспект, 56б), 270 (улица А. Алехина) и 120 мест (улица Коммунальная) в Пскове.

Кроме того, в программе этого года - закупка оборудования для малых спортивных площадок в Локнянском, Себежском, Куньинском, Невельском, Гдовском районах, а также для хоккея, создание или модернизация футбольных полей.