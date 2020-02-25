Общество

Охотничьи билеты и разрешения на строительство псковичам будут выдавать в электронном виде

Шесть госуслуг в 2020 году переведут для псковичей в электронный вид. Об этом говорится в материалах доклада начальника регионального управления проектной деятельности администрации Ольги Татариновой. Депутаты областного Собрания заслушали его на «парламентском часе», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Внедрение электронных госуслуг идет по нацпроекту «Цифровая экономика». Его финансирование на этот год - 5,32 млн рублей.

В электронном виде начнут выдавать охотничьи билеты единого федерального образца и разрешения на строительство. Также в новом формате будут предоставляться такие госуслуги, как: прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и наоборот, прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, прием заявлений, документов, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье, назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте.

По нацпроекту в этом году к интернету подключат 192 социально значимых объекта: 38 сельских школ, 1 колледж, 98 ФАПов, 25 администраций волостей, 17 избирательных комиссий, 13 объектов Росгвардии и пожарных частей.