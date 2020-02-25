Общество

Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост. Об этом она сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей. По ее словам, решение приняла по собственному желанию. «Я действительно написала заявление по собственному желанию». Причины такого решения Лариса Васильева пока не комментирует.

По информации, полученной ПЛН из собственных источников, решение было принято после настоятельной просьбы руководства региона. Это косвенно подтвердил близкий к администрации области анонимный телеграм-канал, который связал уход Васильевой с декабрьской отставкой вице-губернатора Николая Цветкова.

Также напомним, что несколько недель назад Лариса Васильева оказалась в центре резонансного скандала вокруг возведения забора на пешеходной дорожке на Завеличье в Пскове. КУГИ выдал арендатору участка разрешение на организацию парковки, предприниматель решил огородить автостоянку забором, что создало значительные неудобства местным жителям. О сложившейся ситуации сообщили региональные и федеральные СМИ, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя. Не дожидаясь окончания проверки, собственник ограждения, установленного на Юбилейной, 60, убрал одну секцию и освободил пешеходную дорожку.

Напомним, Лариса Васильева родилась в 1968 году. В 1990 г. окончила Новомосковский филиал Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева по специальности «инженер-химик-технолог». В 2004 г. получила второе высшее образование по специальности «юрист» в Северо-Западной академии государственной службы.

С августа 1990 г. по январь 1993 г. - инженер-технолог Псковского завода радиодеталей; С октября 1994 г. по декабрь 1998 г. - ведущий инженер индивидуального частного предприятия в г. Пскове; С декабря 1998 г. по январь 2005 г. - заместитель начальника отдела, начальник отдела информационных технологий, начальник отдела ведения Единого государственного реестра прав – регистратор прав в Регистрационной палате Псковской области, начальник отдела ведения Единого государственного реестра прав – регистратор прав Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Псковской области; С сентября 2005 г. - заместитель руководителя Управления - государственный регистратор; исполняющая обязанности руководителя Управления – главного государственного регистратора Псковской области Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области;

С апреля 2015 г. по август 2017 г. - руководитель Территориального управления Росимущества в Псковской области;

С августа 2017 г. назначена на должность председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.