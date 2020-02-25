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Общество

Областной закон «О содержании и защите домашних животных» утратил силу

27.02.2020 12:55|ПсковКомментариев: 0

Вопросы об отмене закона «О содержании и защите домашних животных» и принятии нового, который регулирует государственные полномочия в этой области, рассмотрели депутаты на 40-й сессии регионального парламента. Депутаты одобрили предложенные законопроекты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин отметил, что поступают жалобы на выгул крупных, пугающих прохожих собак в местах, где гуляют мамы с детьми. Он поинтересовался, нельзя ли ограничить размер/вес животных для содержания. В ответ председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина отметила, что в настоящее время ограничения существуют по содержанию животных в коммунальной квартире - в этом случае нужно согласие жильцов. Что касается нового закона, то, по ее словам, в нем для заводчиков определены территории для выгула и прописана необходимость убирать экскременты. «Этого достаточно для административной практики», - считает руководитель руководитель комитета.

Основные положения ответственного обращения с животными предусмотрены в одноименном федеральном законе - в нем закреплены принципы отношения к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, прописаны требования по содержанию домашних и служебных животных, использованию животных в культурно-зрелищных целях, к деятельности по обращению с животными без владельцев, а также положения о государственном надзоре в области обращения с животными.

На уровне региона при этом потребуется организация работы, связанной с работой приютов, с контролем процесса отлова безнадзорных животных, включая предоставление видеозаписи, с размещением в интернете информации о поступивших в приют животных и соблюдением установленных в методических рекомендациях норм содержания.

В проекте документа предусмотрены полномочия законодательной, исполнительной власти и надзорных органов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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