Общество

За организацию «народного бюджетирования» высказались депутаты областного Собрания

Проекты федеральных законов, направленные на правовое регулирование вопросов инициативного бюджетирования, поддержали депутаты областного Собрания на сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов пояснил коллегам, что ряд депутатов Госдумы и представителей Совета Федерации вышли с законодательной инициативой и предложили ввести такое понятие как инициативное бюджетирование.

«Органы местного самоуправления в той или иной мере вынуждены заниматься такого рода процессами, но они не отражены в законодательстве», - сказал он и отметил, что предложенными законопроектами пробелы устраняются, предоставляется возможность по наиболее значимым вопросам вносить соответствующие инициативы для реализации в рамках бюджета муниципального образования.

Цель реализации идеи «народного бюджета» - обеспечение непосредственного участия граждан в решении местных проблем путем разработки и внесения проектов инициативного бюджетирования и общественного контроля за их воплощением.