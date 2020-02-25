Общество

Игорь Солдатенков избран членом Общественной палаты Пскова

Руководитель Благотворительного фонда возрождения и развития Псковского кадетского корпуса Игорь Солдатенков избран членом Общественной палаты Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии Псковской городской Думы.

Как пояснил председатель правового комитета Эдуард Белов, на предыдущей сессии депутаты избрали в палату 4 члена. Вопрос по пятому остался открытым, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов: заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Эдуард Малин и преподаватель Детской художественной школы, директор АНО «Национальный культурно-исторический центр им. М. А. Волошина» Сергей Семенов. Сегодня процедура тайного голосования по выбору члена палаты была проведена повторно. В бюллетень было внесено 9 кандидатур. Наибольшее число голосов набрал Игорь Солдатенков - 10.

Напомним, срок полномочий членов Общественной палаты - 3 года со дня первого заседания. Состав формируется из 5 граждан, утверждаемых главой города Пскова (их кандидатуры утверждены постановлением главы города Елены Полонской), 5 представителей общественности, избираемых Псковской городской Думой, и 5 граждан, избираемых уже избранными 10 членами Общественной палаты.