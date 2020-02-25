Депутаты Псковской гордумы одобрили несколько кадровых решений

Депутаты Псковской городской Думы на сессии 27 февраля тайным голосованием утвердили несколько кандидатур для назначения на пост руководителей образовательных учреждений Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, кандидатура Натальи Петровой согласована для назначения на должность директора вечерней школы №1.
Светлану Котову назначат директором школы №24. Сергей Макаров будет назначен на должность директора Центра образования «Подросток». На должность заведующего новым детским садом №5 «Академия детства» согласована кандидатура Елены Повховой. Также депутаты продлили сроки исполнения обязанностей директора спортивной школы «Гармония» Римме Мухтаровой и директора «Псковского бизнес-инкубатора» Ксении Велицян.
Кроме того, кандидатура Елены Павловой согласована для назначения на должность директора муниципального предприятия г. Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Напомним, ранее Елена Павлова являлась коммерческим директором ООО «Гражданская пресса».