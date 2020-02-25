Общество

Коммунист Александр Баев избран заместителем главы города Пскова

Председатель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев избран заместителем главы города Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение принято на сессии гордумы 27 февраля тайным голосованием. «За» проголосовали 20 депутатов. Против - 2.

Александр Баев будет исполнять новые функции на общественных началах.

Напомним также, что Владимира Воробьева, который до сих пор являлся заместителем главы Пскова на общественных началах, переводят на штатную основу.

Таким образом, теперь у главы Пскова Елены Полонской будет два заместителя, работающих на штатной основе — Сергей Гаврилов и Владимир Воробьев, и один нештатный зам Александр Баев.

Кроме того, тайным голосованием депутаты избрали председателей новых комитетов, созданных в структуре Псковской городской Думы. Так, комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике возглавил Григорий Стороненков, а комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму - Федор Постнов.