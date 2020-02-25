Общество

Начальник юротдела псковского «Горводоканала» назначена членом облизбиркома

Начальник юридического отдела МП Пскова «Горводоканал» Галина Дроздова назначена членом Избирательной комиссии области. Это решение депутаты регионального парламента приняли 27 февраля путем тайного голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос был вынесен на рассмотрение в связи с тем, что ранее Иван Патлач покинул Избирательную комиссию региона.

Перед голосованием депутат Петр Алексеенко уточнил, есть ли у кандидата опыт работы в избирательных комиссиях. Галина Дроздова ответила, что с 2001 по 2006 год она работала в территориальной избирательной комиссии Локнянского района.