Общество

Псковские депутаты отправили на доработку законопроект о передаче полномочий по проведению переписи

Законопроект о наделении администраций районов и городских округов Псковской области полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года прошел первое чтение. По решению депутатов, озвученному 27 февраля, документ будет доработан, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщилось, что замечания по законопроекту поступили от Федерального управления статистики и прокуратуры Псковской области. Они не увидели в документе четкого распределения полномочий.

Проектом закона предусматривается наделение органов местного самоуправления такими полномочиями, как: обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; помещениями для хранения переписных листов и иных документов всероссийской переписи; предоставление необходимых транспортных средств и средств связи.

Финансирование осуществляется в размере объема субвенции, предоставляемой на подготовку и проведение всероссийской переписи областному бюджету из федерального.