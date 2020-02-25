Общество

Детские лагеря «Радуга» и «Нептун» переданы в оперативное управление МБУ Стадион «Машиностроитель»

Гордума Пскова согласовала передачу имущества детских лагерей «Радуга» и «Нептун» в оперативное управление МБУ «Стадион "Машиностроитель"». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии Псковской городской Думы 27 февраля.

Так, в оперативное управление учреждению планируется передать комплекс строений общей площадью 1637,2 кв.м и нежилое здание общей площадью 91,5 кв. м в селе Ямм Гдовского района (лагерь «Радуга»), а также имущество лагеря «Нептун» в деревне Елизарово Псковского района: бассейн 941,9 кв.м, деревянную баню, спальный кирпичный корпус 1643,9 кв.м, продуктовый склад, эстраду, новую котельную, пять зданий, ангар, жилой дом для персонала и дом стандартный деревянный.

В ходе обсуждения у депутата Григория Турчина возникло недоумение по поводу целесообразности передачи лагерей в оперативное управление стадиона. Как сообщалось ранее, передача лагерей МБУ даст возможность заниматься их содержанием. В текущем году спортивные школы переходят из разряда дополнительного образования на программы спортивной подготовки, в связи с чем по закону теперь не смогут содержать лагеря. А МБУ «Стадион «Машиностроитель» сможет — переход на программы спортподготовки его не коснется.

Глава Пскова Елена Полонская подчеркнула, что не видит ничего удивительного в передаче лагерей МБУ, тем более они носят спортивную направленность. В конечном счете депутаты утвердили передачу имущества лагерей в оперативное управление МБУ.