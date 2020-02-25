Общество

Ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели инициативу правительства об ужесточении административного наказания за размещение в интернете запрещенной информации о наркотических и психотропных средствах. На сессии 27 февраля они дали положительный отзыв на документ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, анализ статистических данных по делам о пропаганде наркотиков, материалов по таким делам, обращений граждан и организаций, а также мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей за последние годы показывают рост распространения запрещенной информации.

При этом на 1 января 2019 года, по данным комитета по здравоохранению Псковской области, зарегистрировано 633 больных наркоманией. Кроме того, сформирована группа потребителей наркотиков с риском развития наркозависимости без установленного диагноза. Их количество составляет 821 человек, из них 21 несовершеннолетний.

«Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность, для чего предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции для рассматриваемой категории физических, должностных и юридических лиц», - говорится в пояснительной записке.

Максимальный размер штрафа, предлагаемый законопроектом, составляет 1,5 млн рублей. В качестве административной ответственности также предусматривается приостановление деятельности ИП либо юридического лица на срок до 90 суток.