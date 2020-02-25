Общество

Елена Полонская призвала депутатов гордумы помочь зоозащитной организации «Шанс»

Глава Пскова Елена Полонская призвала депутатов гордумы помочь зоозащитной организации «Шанс». Свой призыв она озвучила на сессии гордумы 27 февраля в рамках рассмотрения вопроса о передаче в безвозмездное пользование АНЗО «Шанс» имущества, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов.

Речь идет о существующем на улице Советской Армии пункте передержки отловленных безнадзорных животных вместе с вспомогательными помещениями и инженерными сетями. По информации КУМИ, город, начиная с 2016 года, ежегодно продлевал отношения с «Шансом». В этот раз предлагается заключить договор безвозмездного пользования на три года, с чем депутаты и согласились.

Депутат Юлия Пожидаева поинтересовалась, есть ли в настоящее время муниципальный заказ на отлов бездомных животных и как муниципалитет участвует в финансировании данной деятельности. Было отмечено, что в среднем в год на эти цели выделяется около 500 тыс. рублей. Юлия Пожидаева заметила, что, может, пришло время решить вопрос об увеличении финансирования пункта передержки, потому что, «если вдруг 160 собак окажутся на улице, мало не покажется».

Елена Полонская напомнила, что на прошлой неделе АНЗО «Шанс» попросил общественность через свои соцсети оказать помощь в финансировании и приобретении продуктов для приготовления пищи для собак. Также глава города призвала депутатов «присоединиться и оказать содействие» зоозащитникам.