Общество

Нежилое здание передали храму при Псковской горбольнице под Дом причта

Псковская городская Дума дала согласие на передачу в безвозмездное пользование приходу храма Святителя Луки архиепископа Крымского при Псковской городской больнице нежилого здания, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, 23.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы 27 февраля, речь идет о здании бывшей паровой котельной, которую православный приход просит передать под Дом причта. Он предназначен для служебно-бытовых целей прихода, учебной, благотворительной и хозяйственной деятельности. Планируется, что там будут проходить встречи с прихожанами и пациентами городской больницы и оказываться помощь нуждающимся.

В ходе обсуждения у депутата от «Яблока» Дмитрия Пермякова возникли сомнения в целесообразности передачи здания: «При всем уважении к епархии, это помещение может пригодиться под иные нужды». Звучали мнения и о целесообразности возведения самого храма на территории больницы, хотя оно уже давно началось. В конечном счете депутаты приняли положительное решение.