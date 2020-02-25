Общество

У депутатов достаточно полномочий и рычагов для контроля за реализацией нацпроектов - Александр Котов

Сегодня, 27 февраля, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов после парламентского часа ответил на вопросы журналистов, касающиеся льготного обеспечения лекарственными средствами, оценил реализацию нацпроектов в регионе, а также высказал свое мнение по поводу организации госзакупок.

- Александр Алексеевич, какова судьба законодательной инициативы регионального парламента по финансированию за счет средств федерального бюджета лекарств на лечение орфанных заболеваний?

- Сейчас в Псковском областном Собрании продолжается работа по совершенствованию системы обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые имеют на это право в соответствии с законом.

В прошлом году в рамках парламентского часа данный вопрос рассматривался депутатами, и областное Собрание выступило с законодательной инициативой по финансированию за счет средств федерального бюджета лекарств на лечение орфанных заболеваний, поскольку это дорогостоящие лекарства.

К счастью, наша законодательная инициатива была услышана на федеральном уровне. Совет Федерации и Государственная дума нас поддержали, были внесены пункты изменений в соответствующий закон, который в настоящий момент уже действует.

Но остался еще целый ряд диагнозов по орфанным заболеваниям, которые пока не финансируются из федерального бюджета, поэтому один из вопросов, который сейчас поднимают депутаты областного Собрания в рамках обращения к правительству РФ - это вопрос о том, чтобы оставшиеся диагнозы тоже финансировались за счет федерального бюджета.

Второй вопрос, который мы поднимаем в рамках обращения к правительству, связан с тем, что сегодня подушевые нормативы на обеспечение лекарствами лиц, которые имеют право на меры социальной поддержки, недостаточны, потому что по факту лекарства стоят гораздо дороже. Ситуация у нас в регионе складывается таким образом, что лекарства на лечение заболеваний дорогостоящие, соответственно, нам необходимо тратить больше денежных средств на эти цели за счет регионального бюджета.

Я думаю, правительство нас услышит, и будут приняты соответствующие меры для того, чтобы увеличить подушевой норматив.

Третий вопрос, который мы обозначили в обращении к правительству РФ связан с тем, что у нас сегодня лица, которые имеют право на меры социальной поддержки, отказываются от предоставления льгот или мер соцподдержки в денежном выражении, соответственно, у них сохраняется право на приобретение лекарственных средств. Отказавшись от мер соцподдержки за счет средств федерального бюджета, они обращаются к нам в регион, и мы таким образом несем существенные расходы из регионального бюджета на приобретение лекарств для этой категории лиц.

Это проблема уже давно стоит, и мы неоднократно обращались в министерство здравоохранения РФ. Надеемся, что нас услышат, и те средства, которые мы сегодня расходуем на эти цели, если они освободятся, мы сможем направить на решение проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи.

- Сегодня вы услышали доклад руководителя управления проектной деятельности по реализации нацпроектов. Удовлетворены ли вы тем, что услышали? Какие выводы сделали депутаты?

- Доклад был достаточно подробный, с показателями. Хотя на самом деле, это не то, что нужно, чтобы депутаты областного собрания могли оценить степень и качество реализации нацпроектов.

Депутаты и люди хотят услышать о том, какие конкретно объекты, в какой сфере строятся, где и какие объекты реконструируются. Безусловно, эта информация есть, она тоже прозвучала, но хотелось бы услышать, какие проблемы существуют в реализации нацпроектов, каким образом учитываются ошибки прошлого года, когда мы впервые приступили к их реализации, какие меры принимаются со стороны органов исполнительной власти, какую степень участия депутаты могли бы проявить для того, чтобы в 2020 году все средства, выделенные на реализацию нацпроектов, освоить, чтобы те объекты, которые мы строим, были более высокого качества, строились вовремя, чтобы везде были подрядчики, и своевременно прошли торги, чтобы в рамках регионального бюджета были предусмотрены на эти цели региональные средства.

Отмечу, что по результатам 2019 года нацпроекты выполнены с высоким процентом, это один из лучших показателей по стране. Конечно, не без недостатков, нужно учесть прошлогодний опыт работы и сделать так, чтобы в этом году были своевременно заключены государственные и муниципальные контракты, все денежные средства, которые выделяются в рамках федерального и регионального бюджетов, были освоены своевременно и с высоким качеством.

Я думаю, что в 2020 году, все необходимые мероприятия будут проведены успешно. Депутаты со своей стороны могут оказать существенную помощь в реализации нацпроектов, организуя в своих избирательных округах, на территории региона контрольные выезды, встречи с органами местного самоуправления, руководителями органов исполнительной власти, которые ответственны за реализацию нацпроектов, а в рамках парламентского часа можно рассмотреть вопросы, которые нужно решать общими усилиями.

- Согласны ли вы с мнением Виктора Остренко, что депутатов сейчас несколько дистанцируют от реализации нацпроектов, тогда как парламентариям хотелось бы быть более вовлеченными в процесс?

- Не совсем так. Никто депутатов не дистанцирует. У депутатов есть право в рамках контрольных полномочий в любой момент проконтролировать ход исполнения любого нацпроекта, причем они это могут сделать в рамках своей депутатской деятельности в избирательных округах, так и в рамках законодательного органа на сессии, что сегодня мы и делали - заслушали доклад ответственного органа исполнительной власти.

Такие полномочия у нас есть, и многие депутаты успешно этим пользуются. В своих избирательных округах они бывают на тех объектах, которые возводятся в рамках нацпроектов, и контролируют работу с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Я считаю, что в этом плане у нас достаточно и полномочий и рычагов.

- Алексей Севастьянов по итогам парламентского часа предложил поднять тему по госзакупкам. Стоит ли посвящать ей парламентский час или еще такого количества вопросов не накопилось?

- Алексей Анатольевич поднимает важную проблему: не всегда удается своевременно определить подрядчика на тот или иной объект, и заключить государственный или муниципальный контракт. Именно по этой причине в конце года, когда необходимо осваивать выделенные денежные средства , у нас образуется аврал, спешка, и работы могут быть выполнены некачественно.

Есть такие объекты, когда в текущем году строительство не заканчивается, возникает необходимость переноса. На самом деле это реальная проблема.

Не думаю, что основная проблема заключается в том, что плохо организует и проводит торги комитет по закупкам, но неплохо было бы послушать позицию комитета, понять с какими проблемами они сталкиваются при организации торгов, почему у нас зачастую торги признаются несостоявшимися, и растягивается время на заключение государственных и муниципальных контрактов.

Возможно, на одной из сессий в рамках парламентского часа мы этот вопрос заслушаем.