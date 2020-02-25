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В нашей армии жив русский дух - в 20-летие подвига Геннадий Зюганов высказался о псковских десантниках 6-й роты

27.02.2020 14:36|ПсковКомментариев: 0

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался о подвиге псковских героев-десантников 6-й роты 104 полка 76 псковской дивизии ВДВ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, 27 февраля, в день 20-летия самого  трагического события, руководитель партии отметил, что страна испытывает гордость за этих военных.

Источник: Николай Галкин/ТАСС

«Вот уже 20 лет исполняется подвигу героев-десантников 6-й роты 104 полка 76 псковской дивизии ВДВ. В дни борьбы с международным терроризмом эти ребята встали на пути многократно превосходящих сил противника. В момент своей решающей схватки они не дрогнули и до конца выполнили воинский долг. Парни-десантники показали миру, что в нашей армии жив русский дух и лучшие традиции защиты Отечества, - отметил Геннадий Зюганов. - Легендарный комбат подполковник Марк Евтюхин воспитал своих бойцов на великих подвигах Красной Армии. Перед отправкой в Чечню он вывез роту в деревню Чернушки Локнянского района Псковской области на святое место гибели Героя Советского Союза Александра Матросова. Перед священной памятью победителей фашизма десантники поклялись, что будут достойными их подвигов».

Также председатель ЦК КПРФ добавил, что псковские молодые ребята с честью выполнили свою клятву. Как и Матросов, они закрыли своей грудью проход на перевале от превосходящих сил террористов. Они знали, что отступать нельзя, и обессмертили свои имена.

«Сохранить память о них - наш общий долг. По инициативе фракции КПРФ, Государственная Дума приняла постановление «Об увековечивании памяти героев-десантников 6-й роты». Принято решение об установке в Пскове памятника ребятам, исполнившим свой патриотический долг. 24 квартиры выделены их семьям. Мы и впредь будем делать все, чтобы страна помнила своих героев, гордилась подвигами лучших сынов Родины всех поколений. Пусть же светлая память о погибших во имя независимости Отчизны, ради свободной и справедливой жизни нашего народа трепетно сберегается в сердцах потомков», - заключил Геннадий Зюганов.

Теги: #юбилей #КПРФ #6-я рота
Источник: Псковская Лента Новостей
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