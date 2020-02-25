Общество

Впервые Контрольно-счетная палата Пскова подвергнется проверке со стороны органов местного самоуправления города

Впервые Контрольно-счетная палата Пскова подвергнется проверке со стороны органов местного самоуправления города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос «О проведении внепланового контрольного мероприятия по проверке использования Контрольно-счетной палатой города Пскова бюджетных средств и муниципального имущества» был рассмотрен на сессии гордумы 27 февраля.

По данному вопросу бурную дискуссию спровоцировал депутат Григорий Турчин. Он выразил недоумение по поводу того, зачем проверять КСП Пскова, тем более силами комиссии, в состав которой войдут представители структур, которые обычно проверяет КСП.

Председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар пояснил, что гордума и администрация ни разу еще не проверяли КСП, и у них есть такое право. «Проверять надо, никто не против. Но их должны проверять те структуры, которые имеют полномочия, но никак не сама администрация. Это абсурд. Некорректно включать в состав комиссии представителей структур, которых КСП обычно сама проверяет. Они будут бояться собственной тени», - не унимался парламентарий. Его, в частности, смутило, что в число проверяющих включены сотрудники Контрольного управления администрации Пскова.

Представители правовой службы гордумы пояснили, что проверка КСП нацелена на проверку финансово-хозяйственной деятельности палаты. У Контрольного управления есть полномочия по осуществлению внутреннего финансового муниципального контроля.