Общество

Впервые за пять лет в Пскове вырастут тарифы на услуги муниципальных бань

Псковская гордума на сессии 27 февраля приняла решение об увеличении тарифов на услуги муниципальных бань, находящихся в ведении МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тарифы на эти услуги не изменялись с 2015 года, соответственно, в связи с инфляцией увеличивались и убытки предприятия.

Плата за услуги бань в рабочие дни увеличивается со 160 до 180 рублей, в выходные - с 210 до 240 рублей. При этом стоимость услуги для пенсионеров в размере 100 рублей в бане №1 по улице Советской сохранится, как и тариф на помывку в размере 10 рублей для граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения. Также останется бесплатной помывка детей до 7 лет.