Общество

В Пскове состоялся Круг благотворителей

26 февраля в Пскове прошел Круг благотворителей, где неравнодушные горожане могли поддержать социально значимые проекты. В этом году свои проекты представили досуговый центр Палкинского района, областное отделение Всероссийского общества слепых и организация «Псковские барды», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Отметим, Круг благотворителей – это неформальное мероприятие, а событие где каждый участник может задать вопрос авторам проекта, предложить свой способ сбора средств, пожертвовать любую сумму или другим способом оказать поддержку. Во время сбора средств на пошив костюмов для детских хореографически ансамблей одна из участниц Круга благотворителей пообещала исполнить танец, если будет собрана определенная сумма. В результате - деньги были собраны, а танец исполнен. Из обозначенной в начале суммы в 50 тысяч рублей, досуговый центр Палкинского района собрал 45400. Теперь у танцоров хореографических ансамблей появятся профессионально сшитые красивые народные костюмы для выступления на областных и российских конкурсах.

Общественная организация «Псковские барды» запланировала творческий десант «Салют Победа» в партизанский край Псковщины. Там планируется дать несколько концертов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, а также организовать передвижные книжные и фотовыставки. Презентация проекта «Псковских бардов» была творческой, авторы исполнили песню, а юная участница конкурса «Зеленое яблоко» прочла стихотворение собственного сочинения. На проект «Салют Победа» удалось собрать 21 тысячи рублей.

Псковская организация общества слепых хочет разнообразить досуг для своих участников. Например, проводить интеллектуальные марафоны. «Члены организации выезжали на соревнования в Санкт-Петербург и Москву, но там им сложно конкурировать с другими участниками, так как у псковичей нет опыта игры со специальной брейн-системой, инклюзивной светозвуковой сигнализацией очередности ответа. Теперь, когда удалось собрать необходимую сумму на ее приобретение, можно будет проводить соревнования в Пскове и области, тренироваться и отправлять на российские соревнования сильнейших игроков», - отметил председатель организации Владимир Прокудин.

Он также пообещал, что воспользоваться бренй-системой смогут и другие некоммерческие организации Пскова. На проект «Игровая кладовая» на Круге благотворителей собрали 67 тысяч рублей. Это рекорд 2020 года.

Кроме проектов, на которые проходил сбор, на Круге благотворителей выступили авторы уже реализованных мероприятий. Вера Короткова, председатель ПРОО «Зоозащита», рассказала, что благодаря участию в Круге благотворителей организации удалось закупить ветеринарные препараты, которые позволили провести стерилизации 68 животным. Евгений Пескин, председатель ПРБО «Дорога жизни» поделился фотографиями оборудования, с помощью которого можно выпекать хлеб и десерты для бесплатных обедов, которые являются частью программы «Пища для жизни». Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» представили результаты проекта «Мы за здоровый образ жизни», целого цикла мероприятий включающего занятия йогой, освоение навыков приготовления полезной еды, изучение распорядка дня. И, наконец, «Центр развития детского футбола «Чернёвский двор» показал короткое видео о приобретенном комплекте для футбольного бильярда. Комплект установлено в поселке Ямм Гдовского района и там уже проходят соревнования.