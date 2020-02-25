Общество

Фестиваль семейного творчества в честь 75-летия Победы и 95-летия Псковского района прошел в Тямше

В Тямшанской гимназии 26 февраля прошел второй фестиваль семейного творчества, посвященный 75-летию Победы и 95-летию образования Псковского района. В мероприятии приняли участие более 50 творческих семей.

Фестиваль проводится для повышения интереса общества к семье, роли семейных традиций в воспитании детей, сохранения и развития талантов, поддержки связей различных поколений. В этом году он проводился по следующим номинациям: «Творим вместе», «Семейный объектив», «Художественная семья», «Семейные рецепты», «Спортивная семья», «Творческая семья».

Организаторами и спонсорами праздника выступили администрации Псковского района и сельского поселения «Тямшанская волость», МБОУ «Тямшанская гимназия», Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района и псковский завод «Титан-Полимер».

Сначала участники и гости фестиваля продегустировали пироги, приготовленные семьями для конкурса «Семейные рецепты». Затем гостям мероприятия предложили посетить выставку творческих работ на тему 75-летия Победы, а также рисунков, посвященных подвигу бойцов легендарной шестой роты. Лучшие рисунки направят на областной конкурс творческих работ.

В завершении фестиваля директор Тямшанской гимназии Светлана Шестак поблагодарила всех причастных к организации праздника. Особо она отметила социальных партнеров, в числе которых - предприятие «Титан-Полимер».