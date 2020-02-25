Общество

Сотрудники ИК-4 совместно с курсантами псковской академии ФСИН привели в порядок братское захоронение

Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Псковской области, а также курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России благоустроили воинское захоронение времен Великой Отечественной войны, расположенное в деревне Мозгирино Середкинской волости Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УФСИН.

Вооружившись перчатками и уборочным инвентарем, сотрудники и курсанты убрали прошлогоднюю листву, мусор, сухие ветки, помыли монумент. Также была приведена в порядок прилегающая к месту братского захоронения территория.

По словам начальника ИК-4 Сергея Князева, нравственный долг всех живущих - помнить о погибших защитниках нашей Родины и чтить их память. – Мы стараемся прикладывать максимальные усилия для того, чтобы сотрудники и курсанты не забывали о том, какой ценой наши деды и прадеды завоевали Победу», - отметил он.

Добавим, в братской могиле покоится больше трехсот воинов. На мемориальной доске памятного знака наряду с перечислением имен героев Великой Отечественной войны надпись - «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».