Общество

Благоустройство Пскова в рамках приграничного сотрудничества обсудим в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 28 февраля, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная благоустройству Пскова в рамках программы приграничного сотрудничества.

В рамках программы приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов в Пскове будет благоустроено сразу несколько территорий. Как преобразится наш город? Какие объекты затрагивает программа? Сколько средств выделено на каждый из них? Когда можно будет увидеть первые результаты?

Об этом мы попросим рассказать спикеров пресс-конференции:

• руководителя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кобызь Кристину Викторовну

• заместителя главы администрации Пскова Волкова Павла Викторовича

Дата проведения: 28 февраля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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