Общество

План противопаводковых мероприятий утвержден в Псковской области

В Псковской области утвержден план противопаводковых мероприятий. Соответствующее распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Согласно утвержденному документу, руководителям муниципалитетов поручено утвердить соответствующие планы мероприятий на местах. При комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для руководства над проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка.

До начала паводкового периода также будет проведена работа по расчистке водопропускных сооружений, ливневой канализации, а также защите мостов. Для населенных пунктов, сообщение с которыми может быть прервано паводком, рекомендуется организовать поставки продуктов питания и средств первой необходимости.

Во время весеннего паводка представителям муниципалитетов рекомендуется организовать мониторинг водных объектов, обеспечить готовность сил и средств территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Дополнительно необходимо организовать информирование граждан об опасных ситуациях, которые складываются на территории муниципалитета, а также провести профилактические мероприятия в образовательных и социальных учреждениях.

Ряд рекомендаций также предоставлены управлению МЧС России по Псковской области «МРСК Северо-Запада», Псковскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, региональному управлению Роспотребнадзора.