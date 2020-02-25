Общество

10 улиц в границах Гдовского шоссе и Северного обхода назовут в честь выдающихся личностей

10 улиц Пскова назовут в честь выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в защиту Родины. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение было принято 27 февраля на сессии гордумы. Улицы будут располагаться в границах Гдовского шоссе, Северного обхода Пскова и границах Пскова.

Так, «в целях сохранения и увековечения памяти о героическом военном прошлом, выдающихся личностях, внесших неоценимый вклад в защиту нашей Родины» в границах Гдовского шоссе, Северного обхода Пскова и границах Пскова появятся следующие улицы:

улица Александра Калинина

Калинин Александр Анатольевич Калинин (1975-2000) - служил во 2-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, капитан, Герой России (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 г.;

улица Михаила Боченкова

Боченков Михаил Владиславович (1975-2000) - командир разведроты 2-й бригады специального назначения ГРУ ГШ, капитан, Герой России (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 г. ;

улица Сергея Самойлова

Самойлов Сергей Вячеславович (1976-2000) - командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ, старший лейтенант, Герой России (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 г.;

улица Сергея Шанцева

Шанцев Сергей Владимирович (1958-2000) - заместитель командира разведывательной группы 700-го отдельного отряда специального назначения (2-я отдельная бригада специального назначения), прапорщик, Герой России (посмертно). Погиб 24 января 2000 г.;

улица Виктора Черненького

Черненький Виктор Алексеевич (1971-2000) - разведчик – пулеметчик войсковой части 64044, сержант, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 г.;

улица Романа Соколова

Соколов Роман Владимирович (1972-2000) - заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке, капитан, Кавалер Ордена Мужества, Герой России (посмертно). Погиб 1 марта 2000 г.

улица Владимира Швецова

Швецов Владимир Александрович (1978-2000) – механик войсковой части 06776, младший сержант, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 1 марта 2000 г.;

улица Романа Афанасьева

Афанасьев Роман Сергеевич (1980-2000) - командир отделения войсковой части 32515, младший сержант, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 1 марта 2000 г.;

улица Константина Таланова

Таланов Константин Геннадьевич (1972-2000) - служил по контракту в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, капитан, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 20 марта 2000 г.;

улица Моисея Казакевича

Казакевич Моисей Лазаревич (1904-1944)- участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лейтенант. Награжден Орденом «Красная звезда». Погиб 13 сентября 1944 г.

Добавим также, что депутаты приняли решение об установке мемориальной доски гвардии капитану Роману Соколову. Она появится на доме №4а по улице Индустриальной, где он жил. Финансирование работ по изготовлению и установке мемориальной доски будет производиться в 2020 году по основному мероприятию «Совершенствование мемориальной работы» подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».