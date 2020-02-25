Общество

Военкомат города Пскова и района приглашает граждан на военную службу по контракту

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военном комиссариате, основные требования: мужчины, годные по состоянию здоровья, от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ.

За справками можно обращаться по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, 38, кабинет 22, телефон 71-71-65.