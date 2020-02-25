Общество

Принять участие в Масленичных гуляниях у храма Нерукотворного образа приглашают псковичей

Жителей и гостей города приглашают принять участие в празднике Масленицы, который состоится 1 марта у храма Нерукотворного образа.

Народные гуляния начнутся в 11.30 после литургии (начало литургии в 9.00). К участию приглашаются все желающие. В программе - угощение (блины собственного приготовления - приветствуются), а также благотворительная ярмарка, на которой можно будет продать любые свои вещи (в хорошем состоянии). Все вырученные средства пойдут на покупку дарохранительницы в алтарь храма.

Добавим, что в прошлом году такие гуляния уже проходили у храма в теплой и дружеской атмосфере.

Адрес храма: Псков, ул. Первомайская, 29, напротив школы №12 по улице Труда.