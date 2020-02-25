Общество

Пункт пропуска на российско-латвийской границе в Псковской области будет реконструирован

На проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу «Убылинка» потратят 8 миллионов рублей. Конкурс объявлен на сайте госзакупок с соответствующей ценой контракта.

Заказчиком выступает филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в городе Пскове. Срок выполнения работ - до 30 ноября 2021 года, средства на эти цели выделяются из федерального бюджета.

Исполнитель контракта должен провести обследование, инженерно-изыскательских работы, разработать проектную документацию, концепцию размещения объектов, основные технические решения, пройти согласования с государственным заказчиком и контрольными органами, получить положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».