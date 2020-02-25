Общество

Новоржевские партийцы приняли участие во Всероссийском мониторинге воинских захоронений

В преддверии Дня освобождения города Новоржева от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается в районе 29 февраля, активисты местного отделения партии «Единая Россия» возложили цветы к местам воинских захоронений и мемориалам, установленным в честь земляков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Минутой молчания они почтили память воинов, павших за новоржевскую землю и захороненных у деревни Ямищи, в деревне Литово, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В деревне Дубровы партийцы посетили могилу партизанки Нины Ратниковой и партизана Ивана Захарова, памятный знак в честь уроженца этих мест Героя Советского Союза Григория Григорьева. Не остались без внимания и другие памятники, а также мемориальная стела с фамилиями сельчан, не вернувшихся с войны.

Кроме того, в рамках партийного проекта «Историческая память» новоржевские единороссы оказывают помощь администрации Новоржевской волости в благоустройстве к 75-летию Победы территории возле памятника в деревне Высокое. В рамках этого же проекта местное отделение Партии осуществляет шефство над захоронением у деревни Ямищи.

Стоит отметить, что местные активисты «Единой России» активно подключились к мониторингу состояния воинских захоронений и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, который сейчас проходит по всей стране - во всех районах Псковской области также осуществляется сбор информации о состоянии военных памятников. Эта работа ведется в рамках партпроекта «Историческая память» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минобороны Российской Федерации для составления единой карты воинских захоронений.