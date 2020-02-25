Общество

Еще несколько сюрпризов «Елки желаний» преподнесли псковским детям

Подарки, связанные с региональной новогодней акцией «Елка желаний», вручили сегодня в Пскове, передает «МК в Пскове». Участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Псковском драмтеатре, принял губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, благодаря первой псковской «Елке желаний»,51 ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, сумел осуществить свою мечту. Среди подарков, которые дети просили в своих пожеланиях на ёлке, очень много велосипедов, кукол, кукольных домиков и машинок. Но есть и другие желания. Например, гироскутер или швейная машинка, мощный ноутбук или новая игровая клавиатура и мышь, профессиональный фотоаппарат или синтезатор.

Большинство желаний уже исполнены, но некоторые смогут воплотиться в жизнь только летом. Несколько детей признались, что мечтают побывать на море, и сегодня им были вручены путевки в оздоровительные лагеря на Черном море.

Одним из тех, кому досталось желание, которое нельзя исполнить зимой, стал гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Благодаря ему в лагере на черноморском побережье отдохнет Александра Бекташова Александра.

Еще одной девочке сертификат на поездку на море вручил губернатор Михаил Ведерников

Девочка, автор пожелания, мечтала съездить в «Артек» - и как раз сейчас она там отдыхает.

Семье Стрельниковых воспитывают двух особенных деток. Летом вся семья по сертификату также отправится на море. Чтобы у родителей была возможность отдохнуть, с ними поедет ещё и специальный педагог. Еще один сертификат на поездку на море губернатор передал семье Захаровых, в которой растут 9 детей.