Общество

Нацпроекты: Ожидания vs. реальность

Майские указы президента, подписанные им в 2018 году, вылились в нашей стране в грандиозную беспрецедентную стройку. Да и планы озвучивались весьма амбициозные, ведь глава государства поставил задачу увеличить численность населения, повысить продолжительность и качество жизни, снизить уровень бедности и обеспечить устойчивый рост реальных доходов и пенсий. В результате Россия должна ни больше ни меньше - войти в число пяти крупнейших экономик мира.

Ради этой цели правительство подготовило 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей, и для многих регионов они стали практически лучом света в конце туннеля безнадеги, в том числе и для Псковской области. Однако уже в 2019 году выяснилось, что экономическая революция на местах порой серьезно буксует в бюрократических проволочках, бесконечных согласованиях, несвоевременном финансировании и банальной нерасторопности некоторых чиновников.

Остается ли экономическое и социальное чудо таковым только на бумаге или все-таки находит отражение и в реальных делах в нашем регионе? Это попытались выяснить сегодня депутаты Псковского областного Собрания на «круглой» 40-й сессии регионального парламента.

Депутатские «шоты»

Традиционно сессию открыли «пятиминутки гнева», в которой депутаты, как правило, упражняются в политических месседжах, популистской декламации и прочей далекой от законотворчества софистике. Эдакий аперитив к основному блюду, в котором парламентарии разогревают свои речевые аппараты.

Ожидаемо на фоне грядущего в апреле голосования по поправкам в Конституцию РФ прозвучали призывы перекроить самый важный документ страны чуть менее, чем полностью. Да что там, лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко выразил твердую убежденность, что перекраивать в России надо вообще все – политику, экономику, социальную сферу… Если коротко, то нужно прекратить покупать на западе продукты, привязать к МРОТу зарплаты чиновников, вернуть государственные магазины и уважить, наконец, детей войны.

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«Нам необходим кардинальный пересмотр политики в стране. Глава государства практически признал, что ельцинская конституция нуждается в капитальном ремонте. Упустить этот исторический шанс мы не имеем права», - заключил Петр Алексеенко.

Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко в свою очередь плавно перекинул мостик от предварительных выступлений к заглавной теме парламентского часа – нацпроектам. Он обратил внимание, что исторически сложилось, что многие процессы, которые требуют активного участия депутатского корпуса, заканчиваются на стадии принятия бюджета, а потом парламентариев как будто отправляют на скамейку запасных, где они себя, судя по выступлению депутата, чувствуют крайне неуютно.

«Сложившаяся традиция, может, и неплохая, но при условии 100% гарантированного положительного результата. Особенно для тех, кто представляет партию большинства. Ведь для оппозиционно настроенных - чем хуже, тем лучше! И дополнительный повод демонстрации своей правоты и значимости! Ну, может не для всех оппозиционно настроенных, но для некоторых точно», - высказался Виктор Остренко.

В итоге потребовал у властей максимально конкретизировать роль парламентариев в процессе национального проектирования нашего общего светлого будущего.

«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!»

Полную картину реализации нацпроектов в Псковской области вербальным маслом постаралась нарисовать руководитель проектного управления администрации региона Ольга Татаринова. Правда, парламентарии быстро устали от потока радужных цифр, ведь отчетность – это одна история, а интересы и судьбы конкретных людей – увы, другая. И тут порой цифры, как говорится, не бьются.

Да и в отчетах не все так гладко, как хотелось бы. Да, на 1 января 2020 года основные целевые показатели выполнены, рапортуют с гордостью чиновники. Однако по результатам прошлого года 89 млн рублей пришлось вернуть в федеральный бюджет. Это свыше 11% от общей суммы, выделенной на реализацию нацпроектов. Казалось бы, не такой большой объем в общей массе, но только, если не задумываться, сколько всего можно было сделать хорошего и важного на эту сумму.

Особенно плачевно обстоят дела в области здравоохранения. Здесь не дотянули шесть показателей по профильному нацпроекту. Ольга Татаринова признала, что закупки техники для медучреждений явно не хватает, но главное – в регионе никак не удается справиться с кадровой проблемой. Не помогли врачам ни компенсационные выплаты, ни подъемные выплаты. Отток кадров в другие регионы, где меры социальной поддержки все равно лучше, не уменьшается. А у нас - на лицо старение кадров. Причем такая же печальная история касается и сферы культуры.

Есть проблемы и обеспечением местами в детских сада псковских детей до 3 лет. Сейчас в электронной очереди стоят 9000 малышей, а мест в этом году будет создано меньше 1200, хотя и намерены построить семь детских садов. Дополнительные места в 2020 году будут созданы еще и в частных садах, но речь идет лишь о порядка 360 местах, что опять же проблемы глобально пока никак не решает.

Зато Ольга Татаринова озвучила весьма своеобразный предмет для гордости. Многие регионы, по ее словам, не очень хорошо работают в программе «Электронный бюджет». На это обратил внимание новый первый вице-премьер Андрей Белоусов на недавней комиссии по реализации нацпроектов на федеральном уровне. Так вот, о Псковской области такого сказать нельзя, заверила псковская чиновница, мы исправно в системе все регистрируем. Депутаты в этом месте лишь сдвинули брови.

Где тонко, там и рвется

Когда дело дошло до дискуссии, депутаты не поскупились на критические замечания. Так, глава парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников («Единая Россия») привел показательный пример, насколько «успешно» борются за медицинские кадры в Псковской области. Он напомнил, что еще в октябре прошлого года молодому специалисту, решившему работать на благо и здоровье жителей села Чернево, пообещали купить жилье. Сейчас конец февраля – вопрос так и остался на нулевом уровне: врач до сих пор ничего и не получил.

Любопытно, что чиновники, услышав этот вопрос от парламентария, принялись его «футболить». Проектное управление переадресовала вопрос в комитет по здравоохранению, глава последнего - Марина Гаращенко - в свою очередь заявила, что комитетом «приняты все необходимые меры», «финансирование выделено», а работами по закупке жилья уполномочен заниматься КУГИ.

Владимир Яников, наблюдая за этой партией в чиновничий бадминтон, почти взорвался: «Полгода прошло, а мы не можем решить элементарный вопрос! Уже выделены средства, а процесс просто утонул в согласованиях и бюрократической волоките».

Анатолий Копосов (КПРФ) поинтересовался, есть ли у ответственных за исполнение нацпроектов в регионе обращения от глав районов с жалобами на невозможность что-то сделать из-за законодательных барьеров. «Есть ли предложения для областного Собрания, мы готовы их устранить», - подсказал он.

Ольга Татаринова в ответ заверила, что власти и сами «выучили уроки прошлого года», поэтому серьезно рассчитывают, что все средства будут вовремя доведены до муниципальных образований, а в апреле уже все госзакупки будут размещены на соответствующем ресурсе. Про законодательные барьеры чиновница так ничего вразумительного и не сообщила.

Анатолий Копосов также обратил внимание на отсутствие парковок на берегах Чудско-Псковского водоема, но, судя по ответу Татариновой, нацпроектами этот вопрос решить не получится.

Что же касается патриотического воспитания, а тут депутат-коммунист настаивал, что есть явные и серьезные пробелы (школьники всерьез полагают, по его словам, что Вторую мировую войну выиграли США), то здесь руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов заверил, что проблем никаких нет. Учебники и методология исключительно патриотические, да и мероприятия соответствующие проводятся.

Такой ответ парламентария едва ли удовлетворил. К тому же, добавил он, взрослые и сами допускают промахи, которые никаких не способствуют патриотическому воспитанию ребят. И привел пример: казалось бы, есть областной закон о символе знамени Победы, который должен вывешиваться в дни праздничных мероприятий. «Празднования проводились в Себежском, Локнянском, Бежаницком районах. Символ знамени победы я увидел только в Идрице. А мы говорим, что активно готовимся к великому празднику – 75-летию Великой Победы. Надо обратить на это внимание», - призвал Анатолий Копосов.

Тут, к слову, случился примечательный пассаж. Спикер регионального парламента Александр Котов указал депутату на то, что он вышел за рамки регламента: «Анатолий Петрович, время!».

«А что время? Время – действовать!», - ответил Копосов.

Великолукский блок вопросов открыл депутат Андрей Корнев («Единая Россия»), который выразил искреннее недоумение, почему в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Псковской области создана только одна городская агломерация - с Псковом. Великие Луки и юг области остались не у дел?

Ольга Татаринова ответила, что Минтранс утвердил четкие параметры по созданию агломерации. Это может быть либо город с населением в 200 тыс. населения, либо административный центр. Очевидно, что Великие Луки не подходят по этим критериям. «Мы просим Минтранс пересмотреть критерии, чтобы уменьшить количество населения до 100 тыс. населения. Эту работу комитет по транспорту проводит с 2019 года, и эта работа продолжается», - обнадежила она. Корнев, правда, засомневался, то чиновница обладает актуальной информацией по этому вопросу, но, очевидно, с этим все-таки разберутся.

Еще один великолучанин, депутат Всеволод Козловский выступил с критикой реализации нацпроектов в регионе на примере криво построенного корпуса детского сада № 6: трещины на стенах плюс проблемы с фундаментом. «Досадно, когда хорошая идея реализации нацпроекта превращается в банальное освоение денег», - высказался он.

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Любопытно, что на эту критику отреагировала его коллега по парламенту депутат Елена Даньшова. По ее словам, сложившуюся ситуацию на объекте, расположенном на улице Первомайской, держат на контроле и городские, и областные власти. «Пока подрядчик не исправит ситуацию, ни один ребенок туда не войдет», - подчеркнула она. По ее словам, детский сад не передан на баланс муниципалитета, это будет сделано только после завершения работ и устранения всех недочетов. И призвала не устраивать инсинуаций.

Председатель Собрания Александр Котов обратился к властям с просьбой предусмотреть финансирование не только по установке ФАПов и ФОКОТов, но и по благоустройству прилегающей к ним территории. Иначе получается странная ситуация – красивые объекты и отвратительные подходы и подъезды к ним. Стыдно…

Единоросс Алексей Севастьянов тоже вставил свои пять копеек, но каких. «Ходим все вокруг, да около, и не говорим о главном», - сразу взял высокую ноту депутат. Главное, по его мнению, это - процесс организации госзакупок. «Нужно посмотреть, насколько профессионально они у нас организуются. Есть предложения заслушать комитет по закупкам: как формируются техзадания, почему никто в конкурсах не участвует, и приходится их повторно инициировать, а мы - теряем время. Если даже определен победитель, то не смотрят, начал он работу или нет. Я неоднократно об этом говорил, и неоднократно пытался в этом разобраться», - заявил парламентарий.

Чуть позже в интервью журналистам Александр Котов, к слову, поддержал эту идею. Так что вполне возможно, что на одной из сессий депутаты снова вернутся к теме нацпроектов, но на этот раз уже в разрезе конкурсных процедур.

Показательно, что в дискуссии о нацпроектах крайне вяло себя проявила оппозиция. Хотя, казалось бы, вот где можно было бы развернуться с критикой и обвинениями, вот только зажигательных речей никто не произнес. Либерал-демократы и справедливороссы и вовсе отмолчались. С другой стороны, на этот раз парламентский час уложился в свой регламент, а это для областного заксобрания в последнее время редкость.

Законотворческая часть сессии тоже была достаточно стремительной. Чуть больше часа понадобилось депутатам, чтобы проголосовать по двум десятков проектов законов. Заодно проголосовали за сохранение должности председателя Счетной палаты Псковской области за Мариной Хохловой. Единогласно. И Избирательную комиссию области пополнили новым членом – начальником юридического отдела МП Пскова «Горводоканал» Галиной Дроздовой.

Из наиболее заметного в сфере законотворчества отметим отмену закона «О содержании и защите домашних животных» и принятии нового, окончательное принятие закона о неизбежном возмездии за неуважительное отношение к госсимволам Псковской области, а также предсказуемое отклонение семи(!) законодательных инициатив депутатов фракции партии «Яблоко» Шлосберга и Гайдука.

У зооприютов появилась робкая надежда на финансирование, у вандалов – угроза расстаться с энной суммой денег за непотребство с флагом или глумление над гимном региона.

Кроме того, псковские депутаты закрепили в законе Псковской области идею с отстранением госслужащих от должности на время проверки (с учетом эпидемии уголовных дел среди глав и зам глав муниципалитетов в регионе очень актуально) и направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение по вопросу совершенствования федерального законодательства в части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.

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Последняя инициатива очень важна, поскольку Псковская область сталкивается с серьезными трудностями по обеспечению медикаментами льготников и орфанных больных, и сама она с этими трудностями справится едва ли. Будем надеяться, нас услышат.

Алексей Овчинников