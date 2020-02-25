Общество

Депутаты Псковского облсобрания обсудили результаты реализации нацпроектов в регионе

За первый год реализации нацпроектов в Псковском регионе отмечается ряд позитивных изменений. Такое мнение высказал вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в Инстаграм.

Он отметил, что в районах появился новый транспорт для выездных бригад социального обслуживания, в лечебные учреждения поступило дорогостоящее инновационное медоборудование, на селе начали модернизировать фельдшерско-акушерские пункты и внедрять в них технологию телемедицины.

«Удалось привести в порядок значительное число региональных дорог, запустить проекты по IT-обучению школьников. Но, с другой стороны, к реализации нацпроектов в регионе есть и вопросы. И главный из них в том, что по ряду конкретных задач мы наблюдаем некоторые "пробуксовки"», - подчеркивает Юрий Сорокин.

Как пример вице-спикер облсобрания приводит случай в Гдовском районе.

«Молодой врач-специалист с октября ждет обещанное жилье. Нам с коллегами непонятно, почему эта задача до сих пор не выполнена. А между тем часть федеральных средств регион был вынужден вернуть обратно в правительство страны. Мы с коллегами по депутатскому корпусу считаем, что ускорить реализацию нацпроектов можно за счет усиления работы в региональном комитете по закупкам, от которого во многом зависит поиск подрядчиков, исполнителей и оперативность в закупке необходимых товаров или услуг, которые ждут наши граждане. Эту тему депутатский корпус взял под свой контроль. Вместе с коллегами мы будем уделять этому вопросу особое внимание и в ходе приемов граждан, чтобы в итоге получить актуальный срез достоверной информации и иметь полную картину происходящего в каждом муниципалитете Псковской области», - обозначил Юрий Сорокин.

Он также подчеркнул, что нацпроекты касаются каждого жителя региона, и призваны обеспечить для граждан доступную и современную медицину, образование, соцуслуги, привести в порядок дорожное хозяйство, экологию и городскую среду.