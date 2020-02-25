Общество

Более 20 родителей будущих выпускников школ Пскова написали пробный ЕГЭ по истории

В четверг, 27 февраля, Псков и другие муниципалитеты региона присоединились к всероссийской акции «Единый день сдачи единого государственного экзамена родителями», приуроченной к проведению Года памяти и славы. В лицее № 4 областной столицы заключительное школьное испытание прошли более 20 родителей будущих выпускников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие состоялось в реальном пункте проведения экзамена ППЭ-2. В акции также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова и представители средств массовой информации. В рамках проведения единого дня сдачи ЕГЭ родителями все участники прошли регистрацию, сдали личные вещи в специально отведенное место, с паспортом и черной гелевой ручкой прошли через рамки металлодетектора и заняли места в аудиториях согласно спискам распределения на экзамен.

Родителей познакомили с технологией печати экзаменационных материалов в аудиториях, предупредили о ведении видеонаблюдения и выдали контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 2020 года по истории. В течение часа, отведенного на экзамен, родители оформляли экзаменационные бланки и отвечали на вопросы КИМ.

После окончания экзамена состоялся круглый стол, на котором все смогли обменяться впечатлениями от процедуры и заданий экзамена, а также задать интересующие вопросы учителям. Эксперты региональной предметной комиссии по истории проверили ответы участников акции. Все родители успешно справились с экзаменом.

В ходе круглого стола первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников отметил, что «ЕГЭ является одним из универсальных инструментов по оценки качества подготовки выпускников». Главное преимущество ЕГЭ, по словам представителя профильного комитета, заключается в равенстве возможностей выпускников при поступлении в вузы.

В заключение мероприятия все присутствующие выразили мнение, что такие мероприятия очень важны для родителей. Они помогают лучше понять и почувствовать обстановку экзамена, который их дети будут сдавать уже через два месяца.

Напомним, что досрочный период ЕГЭ в 2020 году начнется 20 марта экзаменами по географии и литературе, 23 марта состоится экзамен по русскому языку, 27 марта - по математике (базовый и профильный уровень). В досрочный период ЕГЭ будут сдавать 62 выпускника прошлых лет. Основной период ЕГЭ начнется 25 мая, в нем примут участие более 3 тыс школьников. Завершится основной период 29 июня резервным днем по всем предметам.

По вопросам ЕГЭ можно обращаться на телефон региональной горячей линии — 8(8112) 29-99-51.