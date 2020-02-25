Общество

Бюсты еще двум бойцам легендарной 6-й роты открыты в Великих Луках и Стругокрасненском районе

Бюсты еще двум бойцам, погибшим в Чеченской Республике в составе 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, в четверг, 27 февраля, открыты в Великих Луках и Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, мемориал в память о подвиге рядового Владимира Ислентьева установлен в центральном сквере поселка Струги Красные Псковской области. В торжественном митинге приняли участие представители районной власти, родственники погибшего и жители населенного пункта. У бюста бойца 6-й роты была отслужена поминальная лития, после чего участники митинга почтили память героя минутой молчания и возложили к бюсту цветы.

Памятные мероприятия продолжились в родной деревне бойца — Пятчино. Здесь односельчане Владимира Ислентьева встретились в сквере имени воинов-десантников 6-й роты, чтобы вспомнить всех бойцов, погибших в Аргунском ущелье. Отметим, что сквер появился благодаря отцу Владимира Ислентьева, который в память о сыне и его сослуживцах высадил у дома, в котором они проживали всей семьей, кленовую аллею.

В этот же день в Великих Луках был открыт бюст самому молодому бойцу 6-й роты Сергею Шикову. Погибшему десантнику было всего 18 лет.

Для торжественного открытия мемориала на братском кладбище воинов Советской Армии собрались представители городской и районной власти, ветераны, общественники, жители города, а также учащиеся средней школы № 13 и Великолукского политехнического колледжа, которые окончил Сергей Шиков. В память о герое также была отслужена поминальная лития.

Кроме того, в Великих Луках выпущена памятная брошюра, посвященная великолучанину, а в краеведческом музее города открыта экспозиция о подвиге 6-й роты.

Напомним, Владимир Ислентьев родился 14 мая 1967 года в деревне Пятчино Стругокрасненского района. Сергей Шиков родился 29 апреля 1981 года в Великих Луках. В 1999 году были призваны на службу. Геройски погибли 1 марта 2000 года в Чеченской Республике. 6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Фото предоставлены редацией газеты «Струги» и Евгением Николаенковым