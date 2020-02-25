Общество

МГЕР объявила старт регистрации в кадровом конкурсе

В МИЦ «Известия» был дан старт регистрации на онлайн-платформе кадрового конкурса «МГЕР обновление 2020», председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов дал старт регистрации в конкурсе, а также рассказал об этапах конкурса и грантовой поддержке.

Денис Давыдов отметил, что победители получат шанс реализовать свой проект в регионах РФ при поддержке продюсерского центра МГЕР, лучшие станут федеральными руководителями проекта и получат грантовую поддержку на реализацию своей идеи.

«МГЕР является пространством для поддержки и продвижения молодежных инициатив. Сейчас политическая система страны обновляется и молодежные движение должны меняться еще стремительнее и предлагать новые проекты. Поэтому кадровый конкурс «МГЕР обновление 2020» направлен на выявления лидеров нового поколения, поиск новых лиц, вовлечение представителей молодежных сообществ и авторов проектов в деятельность нашей организации. Конкурс будет проходить в несколько этапов. В течение трех месяцев участники будут выполнять задания, общаться с экспертами, дорабатывая свои проектные идеи. Финальным этапом станет форум, на котором соберутся участники, набравшие наибольшее количество баллов», – сообщил Давыдов.

Руководитель Центрального штаба МГЕР Сергей Перепелов представил экспертную группу форума и наставников конкурса. «Наставниками конкурса стали депутаты, политические деятели, проектные менеджеры – молодогвардейцы с историей успешной деятельности в нашей организации. Среди них депутаты Госдумы Алена Аршинова и Артём Туров, руководитель исполкома МГРО партии «Единая Россия» Максим Руднев. Все они будут консультировать участников в онлайн-режиме в формате видеороликов с ответами на вопросы и вебинаров. Регионы с наибольшим количеством зарегистрированных активных участников получат возможность лично встретиться с группой наставников и очно защитить свою проектную идею», – добавил Перепелов.

Напомним, регистрация на конкурс проводится на платформе конкурсмгер.рф и продлится до 16 марта.