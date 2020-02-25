Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мужской концерт для женщин
Дело Гавунаса
Яркий детский праздник в Kids Mall
Группа BrainStorm в Пскове
Подарки Для настоящих мужчин
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 25.02.2020 20:490 В лесу Дедовичского района нашли труп пропавшего юноши 27.02.2020 19:520 Нацпроекты: Ожидания vs. реальность 27.02.2020 19:400 Принять участие в Масленичных гуляниях у храма Нерукотворного образа приглашают псковичей 27.02.2020 19:240 Новоржевские партийцы приняли участие во Всероссийском мониторинге воинских захоронений 27.02.2020 19:220 Как от наказания освободиться по болезни - информирует Псковская прокуратура 27.02.2020 19:010 Еще несколько сюрпризов «Елки желаний» преподнесли псковским детям
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3911 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 21.02.2020 10:0010 Смертельно опасное растение завелось на берегу Чудского озера 23.02.2020 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 22.02.2020 11:347 Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове 23.02.2020 23:413 Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской прокуратуре рассказали о наказании за заведомо ложные показания

27.02.2020 18:55|ПсковКомментариев: 2

В Псковской прокуратуре рассказали о том, чем чревато заведомо ложные показания, заключения экспертов и неправильный перевод. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, санкции содержи статья 307 УК РФ.

«Эта статья регламентирует уголовную ответственность за заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, - отметили в ведомстве. - Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде 2 лет исправительных работ. В случае же совершения тех же действий, соединенных с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предусмотрена более строгая уголовная ответственность, позволяющая назначать наказание до 5 лет лишения свободы».

Также в прокуратуре добавили, что ответственность по статье 307 УК РФ может наступать лишь при условии, что действия совершались в ходе производства по делу в рамках предусмотренных законом процессуальных действий.

«Соответственно, дача ложных показаний или ложного заключения является ненаказуемой, если допрос проводился или экспертиза назначалась лицом, которое не было уполномочено на осуществление производства по делу. Или если свидетель или эксперт не были предупреждены об уголовной ответственности по настоящей статье. В таких случаях полученные доказательства признаются недопустимыми и, следовательно, не подлежат оценке с точки зрения их достоверности или ложности», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что уголовный закон предоставляет лицам, совершившим данное преступление быть освобожденными от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе досудебного производства или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.

Теги: #уголовное дело #прокуратура #УК РФ #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 1022 человека
27.02.2020, 20:160 Более 20 родителей будущих выпускников школ Пскова написали пробный ЕГЭ по истории 27.02.2020, 20:000 В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля 27.02.2020, 19:520 Нацпроекты: Ожидания vs. реальность 27.02.2020, 19:400 Принять участие в Масленичных гуляниях у храма Нерукотворного образа приглашают псковичей
27.02.2020, 19:240 Новоржевские партийцы приняли участие во Всероссийском мониторинге воинских захоронений 27.02.2020, 19:220 Как от наказания освободиться по болезни - информирует Псковская прокуратура 27.02.2020, 19:132 Интерактив: И это питьевая вода? 27.02.2020, 19:010 Еще несколько сюрпризов «Елки желаний» преподнесли псковским детям
27.02.2020, 18:552 В Псковской прокуратуре рассказали о наказании за заведомо ложные показания 27.02.2020, 18:500 Депутаты Псковского облсобрания обсудили результаты реализации нацпроектов в регионе 27.02.2020, 18:400 Псковичей приглашают на «Просветительские субботы» 27.02.2020, 18:300 Кафе «3/17» будет угощать блинами на Масленице в «Акваполисе»
27.02.2020, 18:290 В Пскове вернутся к вопросу об еще одном автобусном маршруте через Коммунальную 27.02.2020, 18:200 В гидрометцентре рассказали о продолжительности зимней погоды в Псковской области. ФОТО 27.02.2020, 18:100 Военкомат города Пскова и района приглашает граждан на военную службу по контракту 27.02.2020, 18:000 Облачную погоду с мокрым снегом прогнозируют синоптики завтра в Псковской области
27.02.2020, 17:500 Пункт пропуска на российско-латвийской границе в Псковской области будет реконструирован 27.02.2020, 17:428 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Журналиста писать отучить 27.02.2020, 17:400 Стало известно, куда «пропал» молот кузнеца Евгения Вагина 27.02.2020, 17:270 Более 40 миллиардов рублей поступило от псковских налогоплательщиков в бюджет и внебюджетные фонды
27.02.2020, 17:231 В Псков пришла запоздалая зима. ФОТО 27.02.2020, 17:220 Сотрудники ИК-4 совместно с курсантами псковской академии ФСИН привели в порядок братское захоронение 27.02.2020, 17:100 28 февраля в Пскове пройдут юношеские военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно» 27.02.2020, 17:071 Петербуржцы стали пассажирами автобуса, на котором в Эстонию приехал зараженный коронавирусом иранец
27.02.2020, 17:040 «Супер фитнес» дарит скидки на клубную карту к 8 Марта 27.02.2020, 16:591 В Роспотребнадзоре посоветовали не покупать мытые овощи 27.02.2020, 16:550 Более 1,5 тысяч школьников и учителей присоединились к проекту «Немецкий - первый второй иностранный» 27.02.2020, 16:500 Фестиваль семейного творчества в честь 75-летия Победы и 95-летия Псковского района прошел в Тямше
27.02.2020, 16:490 В Пскове завершилась межрегиональная акция «Безграничное чтение» 27.02.2020, 16:391 10 улиц в границах Гдовского шоссе и Северного обхода назовут в честь выдающихся личностей 27.02.2020, 16:341 Псковская гордума исключила Григория Турчина из состава фракции «Единая Россия» 27.02.2020, 16:292 «Псковский кузнечный двор» превратится в большой ремесленный комплекс
27.02.2020, 16:250 План противопаводковых мероприятий утвержден в Псковской области 27.02.2020, 16:242 Псковские улицы Никольскую и Владимирскую соединят с Рижским проспектом автобусным маршрутом 27.02.2020, 16:100 Следователи устанавливают личность обнаруженного на месте пожара в Черехе мужчины. 18+ 27.02.2020, 16:050 Благоустройство Пскова в рамках приграничного сотрудничества обсудим в общественном пресс-центре ПЛН
27.02.2020, 15:580 Пскович похитил из магазина на Рижском проспекте косметические средства 27.02.2020, 15:512 Псковский автобус №14т сменит номер и маршрут 27.02.2020, 15:420 В Пскове состоялся Круг благотворителей 27.02.2020, 15:310 У депутатов достаточно полномочий и рычагов для контроля за реализацией нацпроектов - Александр Котов
27.02.2020, 15:235 «Сломать» ситуацию с уборкой Пскова призвал Александр Баев 27.02.2020, 14:370 Впервые за пять лет в Пскове вырастут тарифы на услуги муниципальных бань 27.02.2020, 14:360 В нашей армии жив русский дух - в 20-летие подвига Геннадий Зюганов высказался о псковских десантниках 6-й роты 27.02.2020, 14:355 Впервые Контрольно-счетная палата Пскова подвергнется проверке со стороны органов местного самоуправления города
27.02.2020, 14:310 В этом году в Пскове традиционно пройдет День Скобаря 27.02.2020, 14:250 Приобрести билеты на ночные поезда «Ласточка» Петербург - Псков можно за 400 рублей 27.02.2020, 14:230 «ПсковАРТ» получил Дом Сафьянщикова в безвозмездное пользование на 5 лет 27.02.2020, 14:200 За организацию «народного бюджетирования» высказались депутаты областного Собрания
27.02.2020, 14:161 Нежилое здание передали храму при Псковской горбольнице под Дом причта 27.02.2020, 14:160 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 27.02.2020, 14:060 «Райскую» выставку открыли для посетителей музея-заповедника «Михайловское» 27.02.2020, 14:020 Елена Полонская призвала депутатов гордумы помочь зоозащитной организации «Шанс»
27.02.2020, 13:540 Ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете поддержали псковские депутаты 27.02.2020, 13:490 С просьбой о пересмотре принципа предоставления льготных лекарств обратятся к Михаилу Мишустину псковские депутаты 27.02.2020, 13:460 Возможность отстранять госслужащих от должности на время проверки закрепили в законе Псковской области 27.02.2020, 13:420 За неподобающее использование символов власти будут штрафовать в Псковской области
27.02.2020, 13:385 Пьяный пскович, сбивший пешехода, получил условный срок 27.02.2020, 13:360 Детские лагеря «Радуга» и «Нептун» переданы в оперативное управление МБУ Стадион «Машиностроитель» 27.02.2020, 13:360 Псковские депутаты отправили на доработку законопроект о передаче полномочий по проведению переписи 27.02.2020, 13:320 Депутаты назначили председателя Счетной палаты Псковской области
27.02.2020, 13:282 Начальник юротдела псковского «Горводоканала» назначена членом облизбиркома 27.02.2020, 13:253 В залах псковского особняка Лавриновского прошла первая творческая фотосессия 27.02.2020, 13:250 Псковский стадион «Локомотив» передан в муниципальную собственность 27.02.2020, 13:220 Псковскому «Горводоканалу» одобрили крупную сделку по получению гранта в 40 тыс евро
27.02.2020, 13:150 Коммунист Александр Баев избран заместителем главы города Пскова 27.02.2020, 13:130 Депутаты Псковской гордумы одобрили несколько кадровых решений 27.02.2020, 13:110 Игорь Солдатенков избран членом Общественной палаты Пскова 27.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
27.02.2020, 13:030 За кражу и угон автомобилей пскович получил три года тюрьмы 27.02.2020, 12:550 Областной закон «О содержании и защите домашних животных» утратил силу 27.02.2020, 12:510 Елена Даньшова ответила на критику Всеволода Козловского по поводу построенного в Великих Луках детсада 27.02.2020, 12:4910 Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост
27.02.2020, 12:470 Областной комитет по транспорту: Подрядчики оперативно вышли на уборку от снега дорог и тротуаров в Пскове 27.02.2020, 12:380 Охотничьи билеты и разрешения на строительство псковичам будут выдавать в электронном виде 27.02.2020, 12:350 Полностью закончить строительство «Социального городка» в Псковском районе хотят в 2022 году 27.02.2020, 12:320 Проект ликвидации псковской городской свалки завершат в этом году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.