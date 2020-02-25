Общество

В Псковской прокуратуре рассказали о наказании за заведомо ложные показания

В Псковской прокуратуре рассказали о том, чем чревато заведомо ложные показания, заключения экспертов и неправильный перевод. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, санкции содержи статья 307 УК РФ.

«Эта статья регламентирует уголовную ответственность за заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, - отметили в ведомстве. - Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде 2 лет исправительных работ. В случае же совершения тех же действий, соединенных с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предусмотрена более строгая уголовная ответственность, позволяющая назначать наказание до 5 лет лишения свободы».

Также в прокуратуре добавили, что ответственность по статье 307 УК РФ может наступать лишь при условии, что действия совершались в ходе производства по делу в рамках предусмотренных законом процессуальных действий.

«Соответственно, дача ложных показаний или ложного заключения является ненаказуемой, если допрос проводился или экспертиза назначалась лицом, которое не было уполномочено на осуществление производства по делу. Или если свидетель или эксперт не были предупреждены об уголовной ответственности по настоящей статье. В таких случаях полученные доказательства признаются недопустимыми и, следовательно, не подлежат оценке с точки зрения их достоверности или ложности», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что уголовный закон предоставляет лицам, совершившим данное преступление быть освобожденными от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе досудебного производства или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.