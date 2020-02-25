Общество

Как от наказания освободиться по болезни - информирует Псковская прокуратура

В Псковской прокуратуре рассказали, как жителю освободиться от наказания, если он - нездоров. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, ознакомиться с соответственными условиями можно с помощью статей 81 УК РФ и 175 УИК РФ.

«В соответствии с части 1 статьи 81 УК РФ лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского характера», - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что, согласно части 2 указанной статьи, лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания.

«Порядок рассмотрения вопроса об освобождении осужденного от отбывания наказания по болезни предусмотрен частью 6 статьи 175 УИК РФ согласно которой осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 УК РФ. Ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание», - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным ходатайством или представлением в суд направляются заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы и личное дело осужденного.

«При этом, по смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее значение имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания. Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с учетом перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденного постановлением правительства РФ "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью"», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве заключили, что также принимаются во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по существу. В случае отказа в удовлетворении ходатайства осужденного он имеет право обжаловать вынесенное судебное решение в течение 10 суток со дня его провозглашения в соответствии со статьей 389.4 УПК РФ.