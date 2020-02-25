Общество

Пенсии инвалидам будут назначаться автоматически с 1 июля 2021 года

Минтруд разработал законопроект, согласно которому сразу после установления инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) инвалиду будет назначаться пенсия; сейчас для этого нужно собирать бумаги и идти в Пенсионный фонд (ПФР).

«Первый шаг, который мы предприняли - подготовили законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ. Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме», - сказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании общественного совета при ведомстве в четверг.

Он пояснил, что новая система будет в ближайшее время тестироваться в режиме «пилота», а с 2021 года она должна заработать во всей стране, пишет «Интерфакс».

Законопроект предполагает, что с июля 2021 года граждане будут обращаться в МСЭ. Затем МСЭ будут сами передавать сведения об инвалидности в ПФР, и фонд будет автоматически назначать пенсию - без необходимости личного заявления гражданина.