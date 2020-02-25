Общество

В России начали разработку аналога ОСАГО для владельцев дронов

Для владельцев дронов хотят ввести обязательное страхование ответственности — по аналогии с ОСАГО для автомобилистов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя законодательной рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Сергея Жукова.

По его словам, соответствующая инициатива будет до апреля передана в Минтранс. В марте документ обсудят со страховщиками, производителями и эксплуатантами беспилотников. Под новое регулирование могут попасть все дроны тяжелее нескольких килограммов, в том числе бытовые квадрокоптеры.

В Министерстве транспорта подтвердили, что разработка документа заложена в «дорожной карте» НТИ. Ведомство участвует в заседаниях, где поэтапно рассматриваются материалы, подготовленные рабочей группой. Пока не решено, будет ли это новый федеральный закон либо отдельные поправки в действующие положения Воздушного кодекса (ВК).