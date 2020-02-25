Общество

Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных

В случае отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан казна недополучит «огромные» средства, заявил на круглом столе в Высшей школе экономики глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько.

Выпадающие доходы бюджета при введении некоего необлагаемого минимума он оценил в 1,2 триллиона рублей, сообщает РБК.

При этом Засько отметил, что введение прогрессивной ставки НДФЛ не принесет ожидаемой выгоды и не решит вопросы социальной справедливости.

«Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей - это копейки», - считает начальник управления ФНС.

Он пояснил, что при единой ставке административная нагрузка на людей достаточно низкая, так как за официально трудоустроенное население НДФЛ начисляют и уплачивают работодатели. Если ставку для отдельных категорий граждан изменят, то им придется самим заполнять все налоговые декларации и производить расчеты. По его мнению, ничего «хорошего и приятного» в этом нет.