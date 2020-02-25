Общество

Длинное, пышное, красное: Оксана Федорова выбрала платье на 8 Марта

Накануне самого красивого весеннего праздника 8 Марта практически каждая представительница прекрасного пола стремится удивить. И знаменитая уроженка Пскова - телеведущая, экс-мисс Вселенная Оксана Федорова - не исключение. На своей страничке в социальной сети «Инстаграм» 42-летняя красавица показала подписчиками, какое платье выбрала к Международному женскому дню:

«Пора выбирать праздничное платье. Мой выбор - роскошное красное платье, легкое и романтичное, в нем так и хочется закружиться в танце под «Вальс цветов», - написала Оксана.

Наряд от российского дизайнера выполнен на заказ специально для Федоровой. Очень воздушное, ярко-красное платье со шлейфом поразило как саму звезду, так и ее фолловеров - подписчики буквально единогласно решили, что в этом образе Оксана неотразима.