Любителей рыбной ловли призывают помнить об опасности тонкого льда

Несмотря на то, что Чудское озеро в этом году льдом не сковало, и вряд ли уже это произойдет, даже если сбудутся прогнозируемые в ближайшее время морозы, угроза утонуть в ледяной воде остается актуальной, сообщил Псковской Ленте Новостей государственный инспектор по маломерным судам Александр Дубченко.
Он привел весьма неутешительную статистику по Псковской области.
С начала 2020 года на юге области (в Куньинском, Локнянском и Новосокольническом районах) на озерах и реках распрощались с жизнью 4 мужчин.
«И все они рискнули выйти на лед с целью удовлетворить рыбацкий азарт…
Возраст погибших от 80 до 49 лет. Оказать помощь оказалось некому, так как они выходили рыбачить в одиночестве», - отметил Александр Дубченко.
По его словам, 18 февраля на озере Жижицкое трагедии удалось избежать по счастливой случайности. В этом случае товарища, провалившегося под лед, спасли друзья и заметившие происшествие очевидцы, находившиеся на берегу.
В Гдовском районе тонким льдом в ближайшие дни могут покрыться небольшие лесные озера - Ужинское, Долгое.
Даже река Желча может обманчиво преобразиться, превратившись в белую западню.
«Мы обращаемся ко всем любителям рыбной ловли – не испытывайте судьбу! Лед в 3-5 сантиметров в любой момент может провалиться под ногой и беды не избежать», - призвал государственный инспектор по маломерным судам.