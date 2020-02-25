Общество

Любителей рыбной ловли призывают помнить об опасности тонкого льда

Несмотря на то, что Чудское озеро в этом году льдом не сковало, и вряд ли уже это произойдет, даже если сбудутся прогнозируемые в ближайшее время морозы, угроза утонуть в ледяной воде остается актуальной, сообщил Псковской Ленте Новостей государственный инспектор по маломерным судам Александр Дубченко.

Он привел весьма неутешительную статистику по Псковской области.

С начала 2020 года на юге области (в Куньинском, Локнянском и Новосокольническом районах) на озерах и реках распрощались с жизнью 4 мужчин.

«И все они рискнули выйти на лед с целью удовлетворить рыбацкий азарт…

Возраст погибших от 80 до 49 лет. Оказать помощь оказалось некому, так как они выходили рыбачить в одиночестве», - отметил Александр Дубченко.



По его словам, 18 февраля на озере Жижицкое трагедии удалось избежать по счастливой случайности. В этом случае товарища, провалившегося под лед, спасли друзья и заметившие происшествие очевидцы, находившиеся на берегу.



В Гдовском районе тонким льдом в ближайшие дни могут покрыться небольшие лесные озера - Ужинское, Долгое.

Даже река Желча может обманчиво преобразиться, превратившись в белую западню.

«Мы обращаемся ко всем любителям рыбной ловли – не испытывайте судьбу! Лед в 3-5 сантиметров в любой момент может провалиться под ногой и беды не избежать», - призвал государственный инспектор по маломерным судам.