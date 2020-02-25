Общество

Два многоквартирных дома будут снесены в Печорах

Организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов добилась прокуратура в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2018 годах», утвержденной постановлением администрации региона от 30 апреля 2013 года № 190 два аварийных многоквартирных дома в городе Печоры подлежали сносу в четвертом квартале 2017 года, однако до настоящего времени не снесены.

«Вместе с тем, аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории, - отметили в надзорном ведомстве. - Кроме того, наличие свободного доступа в аварийные жилые дома не исключает возможность совершения правонарушений в данных помещениях, в том числе, поджога, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, опасность для сохранности имущества третьих лиц, а также не соответствуют общегосударственным принципам противодействия терроризму».

В этой связи прокурор района направил в суд направлены два исковых заявления об обязании администрации Печорского района организовать работы по сносу аварийных многоквартирных домов. Требования прокурора удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.