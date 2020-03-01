Общество

53 бригады «Россети Северо-Запад» работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области

Для устранения локальных технологических нарушений на объектах электроэнергетики после обильного снегопада задействовано 53 бригады специалистов Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Метели и сильный снегопад обрушились на Псковскую область 27 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, с 10.30 27 февраля из-за угрозы налипания мокрого снега на провода псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности.

По состоянию на 09.00 28 февраля основная сеть функционирует в штатном режиме. Бригады энергетиков работают в сетях 0,4 кВ по заявкам потребителей. В ночь на 28 февраля специалисты производили переключения и выделяли поврежденные участки. В настоящее время для организации временного электроснабжения потребителей задействованы 15 генераторов различной мощности.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220 и портал «Светлая страна».