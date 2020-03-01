Общество

Медвежонка-сироту из Бежаницкого района приютили в Тверской области

Оставшегося без матери медвежонка приютил Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Как говорится в сообществе центра в социальной сети «Вконтакте», детеныш поступил на реабилитацию в учреждение из Бежаницкого района.

Маленькая медведица была поднята из берлоги на старой делянке 24 февраля. Ее мама убежала, испугавшись собак, а медвежонок остался один. Сотрудники центра спасения забрали его на реабилитацию. Назвали детеныша Псковушкой.

Добавим, что Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области - единственное место в России, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Осиротевшие малыши не выживают самостоятельно, ведь при рождении они весят всего 500 граммов и нуждаются в особой заботе. Сотрудники центра помогают малышам выжить и адаптируют их для самостоятельного существования в природе.