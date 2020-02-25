Общество

Псковский Росреестр: «гаражная амнистия» затронет интересы жителей Псковской области

Росреестр принимает участие в работе над законопроектами, которые предполагают внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и ряд других законодательных актов в части совершенствования законодательства о недвижимом имуществе, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области.

По мнению экспертов «новый» закон затронет интересы миллионов граждан, поскольку незарегистрированными объектами являются более чем 3,5 миллиона гаражей.

По данным Росреестра в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтены сведения об объектах гаражного назначения:

с наименованием «здание», «сооружение» поставлено на государственный кадастровый учет более 3 млн. объектов, права зарегистрированы более чем на 1,7 объектов;

с наименованием «помещение» поставлено на государственный кадастровый учет 2,6 млн. объектов, права зарегистрированы на 1,7 млн. объектов;

около 1,4 млн. земельных участков, на которых расположены объекты гаражного назначения. Из них на более 1 млн. земельных участков зарегистрированы права физических лиц, на 8,1 тыс. земельных участков – права юридических лиц.

В законе установят понятия «индивидуальный гараж», «многоэтажный гараж» и «гаражный бокс», а также положения о праве собственности на общее имущество, предназначенное для хранения транспортного средства. В настоящее время законодательство не содержит отдельного правового акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов.

По информации, представленной в Минэкономразвития органами государственной власти субъектов России, количество существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов гаражного назначения значительно превышает количество таких объектов, учтенных в ЕГРН.

Предполагается, что с принятием закона у граждан, не имеющих документы на гаражи, появится возможность оформить их в собственность и приобрести участок под ними. Проект федерального закона внесен в правительство РФ. Предполагаемая дата вступления закона силу 2020 год.