Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тема очередного выпуска – благоустройство общественных территорий. Общественное голосование по трем проектам прошло в интернете с 8 по 24 февраля. Это «Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина); «Территория общего пользования у школы №13, (Крестовское шоссе, ул. Пригородная, 9); «Площадь Ленина». И победила не площадь Ленина! Кроме того, сегодня ведущие обсудят начавшейся ремонт Зеленого театра в Ботаническом саду Пскова. В соцсетях и телеграмм-каналах она наделала шума едва ли не больше, чем стулья ДМШ №1 и «Таблетка».

Если у вас есть мнения относительно уместности\неуместности планируемых ремонтов и тем более предложения относительно того, что там должно быть, если вам не безразлично, что будет с Театром кукол и «Таблеткой», звоните. Телефон студии — 56-73-72.

Трансляция завершена.