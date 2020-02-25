Общество

В честь 75-летия Победы ветераны Псковской области получат бесплатный проезд в пригородных поездах

С 1 марта по 31 декабря участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатным проездом в пригородном железнодорожном транспорте. Акцию проводит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, вместе с ветераном по безденежному проездному билету сможет также проехать один сопровождающий.

Добавим, что по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда также получат право на бесплатный проезд в городском и междугороднем общественном транспорте.

В настоящее время к данным категориям граждан относятся более 660 человек, проживающих в Псковской области.