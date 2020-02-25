Общество

Более 3 тысяч исполнительных производств приходится на одного пристава в Псковской области

Нагрузка на судебного пристава возросла в 2019 году. Как рассказал коллегии руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников, в регионе на каждого приходилось по 3 тысячи 752 исполнительных производства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе, Сергей Колесников отметил, что в 2019 году на принудительном исполнении в Управлении находилась 461 тысяча исполнительных документов. На 32% возросло поступление документов о взыскании задолженности по кредитным платежам, на 27% - штрафов уполномоченных органов, в том числе ГИБДД (рост - 57%). На 35% увеличилось количество исполнительных производств, по которым должники полностью или частично выполнили свои обязательства.

Количество оконченных исполнительных производств увеличилось на 15,5% - до 231,6 тыс. Из них 67% исполнено в полном объеме. Остаток не исполненных исполнительных производств на конец 2019 года составил 246 тысяч, уточнил руководитель УФССП. Прирост составил 59 тысяч исполнительных производств.

Сумма денежных средств, которую судебные приставы взыскали с должников, составила 2,7 млрд рублей. В местный и региональный бюджет перечислено более 1 миллиарда рублей, что больше показателя 2018 года на 68%.