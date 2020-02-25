Общество

Александр Козловский поздравил с 90-летием дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой

27 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия» депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский совместно с руководителем великолукского отделения «Союза женщин России» поздравил с предстоящим 90-летием Зою Хохлову - ребенка войны, дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Юбилей Зоя Хохлова отметит 8 марта, но уже сейчас ее поздравляют друзья и благодарные потомки. Она пережила кровавые годы оккупации Великих Лук, потеряла в военное лихолетье мать и бабушку. «Вспоминаю свое «военное детство» и понимаю, как частно мне и другим ребятам приходилось проявлять выдержку, мужество, как мы умели быстро принимать решения, преодолевать страх», - вспоминает Зоя Георгиевна.

Она рассказала и о том, как живет сейчас: несмотря на почтенный возраст, ей удается сохранять бодрость духа и жизнерадостность.

Александр Козловский отметил, что поколение победителей – это те люди, на которых сегодня и всегда будет равняться вся наша страна. «Благодаря вам Россия – свободная, гордая и непобедимая страна. Вы пережили страшные и суровые годы, полные горя и лишений, и мы – ваши потомки – всегда будем благодарны за Великую Победу», - сказал депутат.

В заключении руководитель Великолукского отделения «Союз женщин России» и помощник депутата Госдумы Александра Козловского Лиана Кулаченкова вручила Зое Хохловой медаль имени Валентины Гризодубовой, утвержденную к 75-летию Победы «Союзом женщин России».